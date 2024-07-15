У Києві три дні поспіль фіксують температурні рекорди

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія.

Як стверджують метеорологи, 12 липня у Києві були зафіксовані два температурних рекорди:

Мінімальна температура перевищила на 0,8°C рекордне значення 2021 року, склавши 22,8°C;

Середньодобова температура повітря — 28,7°C — перевищила попередній рекордний показник 1959 року на 1,4°C, а кліматичну норму – на 7,5°C.

Крім того, 13 липня у столиці також було встановлено два температурних рекорди:

Максимальна температура повітря досягла 35,4°C, що на 1,3°C вище попереднього рекордного показника 1936 року;

Середньодобова температура повітря склала 29,0°C, що є найвищий показником з 1951 року. Так, середньодобова температура перевищила кліматичну норму – на 8,3°C.

Температурні рекорди було зафіксовано і 14 липня.

Мінімальна температура повітря у Києві склала 22,7°C, перевищивши попереднє рекордне значення 1951 року на 1,6°C;

Максимальна температура повітря досягла 35,9°C, що на 2,7°C вище попереднього рекордного показника 1951 року;

Середньодобова — склала 29,2°C і виявилась найвищою для цієї дати з 1951 року.

Всього від початку місяця вже встановлено десять температурних рекордів.