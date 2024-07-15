Украина подготовит все элементы мирного плана к ноябрю

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что намерен подготовить все элементы мирного плана к ноябрю, с тем, чтобы Киев мог созвать второй международный мирный саммит.

В прошлом месяце Украина провела в Швейцарии первый мирный саммит, на котором присутствовали представители 92 стран. Россия не была приглашена на этот форум. Киев заявил, что может пригласить представителей России на следующий саммит.

«Я поставил задачу, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план», – сказал Зеленский на пресс-конференции.

Президент Украины выступил в Киеве после возвращения из Вашингтона, где на прошлой неделе проходил саммит НАТО, в котором Владимир Зеленский принял участие.

На прошлой неделе замминистра иностранных дел России заявил, что Москва не будет присутствовать на втором мирном саммите по Украине.

Украина заявила, что на последующем саммите будет обсуждаться план, разработанный десятками стран, разделенных на рабочие группы.

Зеленский также сказал, что Украина получит этим летом несколько истребителей F-16 и еще больше до конца года, но не назвал точного количества.

«Их будет недостаточно. Они, конечно, усилят нас, но будет ли их достаточно, чтобы воевать на уровне с российскими ВВС? Я думаю, их будет недостаточно. Мы рассчитываем на большее количество», – пояснил президент Украины.