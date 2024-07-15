В ОП запевняють, що Україна не відмовлялася від шведських літаків Gripen

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква запевнив, що Україна не «відмовлялась» від шведських винищувачів Gripen на користь швидшого освоєння F-16, і що перемовини про них ведуться — Жовква в інтерв’ю «Голосу Америки«, повідомляє «Європейська правда»

Заступника голови ОП запитали стосовно слів міністра закордонних справ Швеції в інтерв’ю «Голосу Америки» про те, що Швеція готова передати літаки, але Україна вирішила поставити це на паузу.

«Я ніколи не чув, щоб українці відмовлялися від винищувачів Gripen. Навпаки, це тема, яку мій президент постійно піднімає перед керівництвом Швеції», – заявив Жовква.

Він зазначив, що цей діалог тривав ще тоді, коли Швеція не була членом НАТО, і до остаточного її вступу Швеція не готова була давати жодних обіцянок.

«Зараз країна в НАТО, і мій президент знову спілкується з прем’єр-міністром Швеції, а наше міністерство оборони – з відповідними органами Швеції. Ці винищувачі такі ж хороші, як і F-16. Отже, ми рухаємося в цьому напрямку».