За добу на фронті сталося 114 боєзіткнень Акторка Шеннен Догерті пішла з життя після тривалої боротьби з раком » Війська РФ за добу війни втратили 8 танків, 62 артсистеми і 1200 солдатів За минулу добу війни на російсько-українському фронті Силам оборони вдалося ліквідувати ще 1200 військових армії РФ та спалити десятки одиниць ворожої техніки Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 560 290 (+1200) осіб,

танків ‒ 8214 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 15 826 (+15) од,

артилерійських систем – 15 324 (+62) од,

РСЗВ – 1119 (+0) од,

засоби ППО ‒ 892 (+2) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 148 (+41),

крилаті ракети ‒ 2398 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20 623 (+85) од,

спеціальна техніка ‒ 2569 (+3) од.