З’явились нові дані про підозрюваного нападника на Трампа

Федеральні слідчі знаходять більше питань, ніж відповідей намагаючись з’ясувати мотиви 20-річного Томаса Метью Крукса, якого ідентифікували як особу, що скоїла замах на колишнього президента Дональда Трампа.

Посадовці ФБР попередили в неділю, що розслідування все ще знаходиться на ранніх стадіях, але сказали, що інформація, яку вони наразі змогли отримати, не виявила жодної причини, чому Крукс вирішив стріляти з даху по мітингу.

«У нас є певна обмежена інформація про його спілкування, останні текстові повідомлення, які він відправляв, інформація про телефонні дзвінки. Але вони наразі не розкривають нічого щодо мотивів дії, або чи знав про його плани хтось іще», — сказав журналістам заступник директора ФБР Пол Еббат.

Інші посадовці припускають, що Крукс діяв сам. І вони сказали, що хоча їм ще не вдалося зламати пароль і отримати доступ до його мобільного телефона, його активність у соціальних мережах не вказує на будь-яку ідеологію.

Discord, популярна серед геймерів соціальна медіаплатформа, заявила в неділю, що виявила акаунт, «який, здається, пов’язаний з» Круксом, і, схоже, підтвердила висновки ФБР.

«Його рідко використовували: його не використовувався місяцями, — підтвердив представник Discord Голосу Америки. — Ми не знайшли доказів того, що акаунт використовували для планування цього інциденту, сприяння насильству або обговорення політичних поглядів».

Тим часом, ті, хто знав Крукса, почали давати інформацію. Джейсон Колер розповів журналістам у неділю, що він відвідував середню школу з Круксом у Бетел-Парку, штат Пенсильванія, і описав його як самотника.

«Дитиною він завжди був один. Його завжди дражнили, – сказав Колер журналістам у неділю. – З нього так багато знущалися».

Згідно із заявою шкільного округу для місцевих ЗМІ, Крукс закінчив середню школу Bethel Park у 2022 році. Місцеві ЗМІ повідомляють, що йому дали нагороду в розмірі 500 доларів за успіхи в математиці та природничих науках.

Колер сказав, що він ніколи не спілкувався з Круксом, який сидів сам під час обіду, і його часто дражнили через те, що він носив мисливське спорядження або продовжував носити маску після того, як закінчився обов’язковий режим носіння масок під час COVID.

«Коли дивишся на нього, можна подумати, що щось не так», — зазначив Колер.

Це лише частина картини, яка починає складатись щодо Крукса, якого застрелили агенти секретної служби США після того, як він піднявся на дах будівлі та зробив п’ять-шість пострілів у Трампа під час передвиборчого мітингу в суботу в сусідньому місті Батлер в штаті Пенсильванія.

Представники правоохоронних органів заявили в неділю, що знайшли просту бомбу в машині та вдома Крукса, і що гвинтівку типу AR, яку він використав під час стрілянини, придбав його батько.

Батько Крукса, Метью Крукс, сказав CNN увечері в неділю, що він намагався з’ясувати, «що в біса відбувається», але планує поговорити з правоохоронними органами, перш ніж говорити щось пресі.

Томас Крукс раніше не був судимий і був зареєстрованим республіканцем, як і Трамп.

Представники ФБР заявили, що до спроби вбивства Крукс ніколи не потрапляв у поле зору правоохоронних органів.

Посадовці також заявили, що наразі не знайшли жодних ознак того, що Крукс страждав від проблем із психічним здоров’ям.

Тим часом Пентагон заявив у неділю, що він визначив, що Крукс не мав зв’язку з військом США.

«Ми підтвердили в базах даних кожного з видів військової служби, що підозрюваний з таким іменем або датою народження не пов’язаний із жодним військовим підрозділом, активних або резервних сил», — йдеться в заяві Пентагону.