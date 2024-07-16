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Байден заявив, що готовий провести повторні дебати з Трампом у вересні

Про це повідомляє NBC News.

«Я буду вести з ним дебати тоді, коли ми домовимося про них. І я погодився на дебати з ним у вересні», — заявив Байден.

Водночас він наголосив, що він «на коні».

«Де ви були? Я провів 22 великі заходи, зустрів тисячі людей, приголомшливі натовпи. Багато що відбувається. Я на коні», — сказав Байден.

Він зазначив, що демонструє американському народу, що володіє «всіма своїми здібностями», і йому не потрібні записки або телепрограми.

«Я можу вийти і відповісти на будь-які запитання. І я стояв там, коли НАТО було в місті. Я стояв там протягом години і відповідав на запитання», — наголосив американський лідер.

16 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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