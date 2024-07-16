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Безуглу внесли до бази «Миротворця»

Про це стало відомо на сайті «Миротворця».

Зазначається, що нардепка свідомо дискредитувала органи державної влади та управління України.

Крім, того Безуглій приписують:

  • усвідомлені публічні дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України;
  • Усвідомлені дії, спрямовані на дискредитацію та деморалізацію Збройних Сил України;
  • перешкоджання законній діяльності ЗСУ;
  • свідомі дії, спрямовані на розкол громадянського суспільства в Україні;
  • свідоме поширення інформації, що містить державну таємницю та використовується Росією для досягнення стратегічних цілей під час планування і ведення бойових дій проти України та для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.

На сайті «Миротворець», вказано, що «цілеспрямована та системна» діяльність Мар’яни Безуглої проти керівництва ЗСУ в період з 2022 по 2024 роки має явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії.

16 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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