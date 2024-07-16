Безуглу внесли до бази «Миротворця»

Про це стало відомо на сайті «Миротворця».
Зазначається, що нардепка свідомо дискредитувала органи державної влади та управління України.
Крім, того Безуглій приписують:
- усвідомлені публічні дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України;
- Усвідомлені дії, спрямовані на дискредитацію та деморалізацію Збройних Сил України;
- перешкоджання законній діяльності ЗСУ;
- свідомі дії, спрямовані на розкол громадянського суспільства в Україні;
- свідоме поширення інформації, що містить державну таємницю та використовується Росією для досягнення стратегічних цілей під час планування і ведення бойових дій проти України та для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.
На сайті «Миротворець», вказано, що «цілеспрямована та системна» діяльність Мар’яни Безуглої проти керівництва ЗСУ в період з 2022 по 2024 роки має явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії.
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