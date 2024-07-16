Аби відновити Дніпрогес, Україні знадобиться 3 роки Понад 60 євродепутатів вимагають забрати в Угорщини право голосу в ЄС » Безуглу внесли до бази «Миротворця» Народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла потрапила до бази «Миротворець» Про це стало відомо на сайті «Миротворця». Зазначається, що нардепка свідомо дискредитувала органи державної влади та управління України. Крім, того Безуглій приписують: усвідомлені публічні дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України;

Усвідомлені дії, спрямовані на дискредитацію та деморалізацію Збройних Сил України;

перешкоджання законній діяльності ЗСУ;

свідомі дії, спрямовані на розкол громадянського суспільства в Україні;

свідоме поширення інформації, що містить державну таємницю та використовується Росією для досягнення стратегічних цілей під час планування і ведення бойових дій проти України та для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій. На сайті «Миротворець», вказано, що «цілеспрямована та системна» діяльність Мар’яни Безуглої проти керівництва ЗСУ в період з 2022 по 2024 роки має явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії.