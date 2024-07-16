Bloomberg: Деякі країни ЄС можуть визнати «Талібан»

Про це пише Bloomberg, покликаючись на власні джерела.

Зокрема, однією з таких країн є Італія. За словами журналістів, Рим провів спеціальну місію зі своїми розвідувальними службами в столиці Афганістану Кабулі протягом останніх кількох тижнів. Окрім цього, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив, що їхній посол нещодавно відвідав Кабул.

«Ми працюємо над цим. Наш посол здійснив місію. Є проблеми з правами людини. Вирішення дуже складне, воно потребує часу», – розповів Таяні в інтерв’ю під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Водночас французькі, німецькі та британські офіційні особи заявили, що вони не планують негайно відновлювати свої місії в Кабулі.

Наразі в Афганістані немає посольств жодної з країн ЄС, але є посольство однієї з країн «Великої сімки» – Японії. Також в країні діють спеціальна делегація Євросоюзу та відділ з питань інтересів США при катарському представництві.

Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес. заявляв, що Мадрид ще місяць тому був готовий відновити роботу іспанського посольства у Афганістані. Однак, цей процес загальмував через загибель трьох громадян Іспанії внаслідок терористичної атаки ІДІЛ.

Один з європейських високопосадовців зазначив, що в Брюсселі поступово змінюють думку і визнають необхідність своєї присутності в Афганістані, аби захищати права жінок, встановлювати стратегічну присутність та реалізовувати проєкти розвитку.