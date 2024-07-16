Ілон Маск планує виділяти $45 млн щомісяця на підтримку Трампа

Американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск планує надавати близько $45 млн на місяць новому політичному комітету, який підтримує колишнього президента США Дональда Трампа у предвиборчій гонці.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що створений у червні комітет під назвою America PAC націлений на реєстрацію виборців, переконання голосувати їх достроково, а також на запит бюлетенів для голосування поштою в штатах, що вагаються. Комітет найняв сотні людей для проведення роботи.

WSJ уточнює, що спонсорами комітету America PAC також виступають компанія Palantir Technologies, підприємці брати-близнюки Тайлер і Кемерон Вінклвосс, колишній посол США в Канаді Келлі Крафт та її чоловік Джо Крафт – генеральний директор вугледобувної компанії Alliance Resource Partners.

Нагадаємо, американський бізнесмен і мільярдер Ілон Маск пожертвував кошти у фонд America PAC, який підтримує колишнього президента Дональда Трампа у предвиборчій гонці у США. Про це повідомляє Bloomberg. Скільки пожертував Маск – не зазначається.

Примітно, що Маск досі публічно не підтримав жодного кандидата на президентських виборах у США 2024 року, і на початку цього року він заявив, що не планує фінансування ані Трампа, ані Байдена на виборах, але «його рішення розкрити свою кишенькову книжку дає йому можливість стати фінансовою силою для республіканців».