Новий український безпілотник-перехоплювач Bullet здатний вражати безпілотники і гелікоптери противника в повітрі

В Україні продемонстрували випробування нового реактивного безпілотника Bullet, який призначений для перехоплення ворожих БПЛА, гелікоптерів та інших повітряних цілей. Розроблений для боротьби з розвідувальними та ударними дронами, а також із гелікоптерами противника, Bullet є важливим досягненням у галузі безпілотних літальних апаратів.



Хоча конкретні характеристики Bullet поки що не розголошуються, його потенціал уже викликає інтерес. На відео, представленому розробниками, можна побачити, як безпілотник літакового типу злітає з бетонного покриття, виконує складні льотні маневри й успішно приземляється.

Для навігації Bullet використовує камеру, схожу з тими, що застосовуються у FPV-дронах (з видом від першої особи). У процесі польоту апарат розігнався до швидкості близько 130 км/год, що не є його максимальною швидкістю, враховуючи застосування реактивного двигуна.

Вартість комплексу, що складається з п’яти безпілотників Bullet і наземної станції управління, становить близько 130 тисяч євро. Цей ціновий показник робить комплекс відносно доступним для збройних сил і дає змогу ефективно використовувати його для захисту повітряного простору. Розробники зазначили, що це не перша спроба створити реактивний безпілотник, однак досі масове застосування таких дронів не фіксувалося.

Розробка безпілотника Bullet свідчить про прагнення України до створення високоефективних засобів боротьби з повітряними загрозами. В умовах сучасної війни, коли дрони стають дедалі поширенішими, наявність недорогого, потужного і швидкого перехоплювача допоможе істотно підвищити обороноздатність країни.

Майбутні випробування і доопрацювання безпілотника Bullet, ймовірно, будуть спрямовані на поліпшення його технічних характеристик і підвищення ефективності в бойових умовах. Якщо ці завдання будуть успішно виконані, Україна може отримати унікальний інструмент для захисту свого повітряного простору від різноманітних загроз.