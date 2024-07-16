Орбан запропонував ЄС відновити дипломатичні відносини з Росією

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після свого «мирного турне» запропонував голові Європейської ради Шарлю Мішелю відновити дипломатичні відносини з РФ — Bild

Орбан написав Мішелю листа, в якому навів свою «коротку оцінку» нещодавніх переговорів із лідерами України, Росії, Китаю, Туреччини та Дональдом Трампом та додав «деякі пропозиції для вашого розгляду».

Зокрема, угорський прем’єр вважає, що «інтенсивність військового конфлікту» в Україні «в найближчому майбутньому радикально посилиться».

У своєму листі Орбан закликає провести переговори із Китаєм щодо «мирної конференції», відновити дипломатичні відносини із Росією і розпочати «політичний наступ» на країни Глобального Півдня, чию «повагу ми втратили через нашу позицію щодо війни в Україні».

Також угорський прем’єр пише про свої переговори З Трампом і критикує чинного президента Джо Байдена, який, як стверджує Орбан, «не в змозі змінити нинішню провоєнну політику США, і тому не можна очікувати, що він почне нову політику».

Також у листі він вихваляє Трампа і висловлює впевненість, що після перемоги на виборах той «не буде чекати своєї інавгурації, а буде готовий негайно виступити як мирний посередник», бо нібито «має для цього детальні та обґрунтовані плани».

Разом з тим Орбан попереджає, що перемога Трампа на виборах дорого коштуватиме ЄС.

«Я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС суттєво зміниться на користь ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України», − пише угорський прем’єр.