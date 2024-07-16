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Понад 1100 окупантів, 13 танків і 44 артсистеми: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 561 400 (+1110) осіб,
  • танків ‒ 8227 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15 862 (+36) од,
  • артилерійських систем – 15 368 (+44) од,
  • РСЗВ – 1119 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 892 (+0) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 193 (+45),
  • крилаті ракети ‒ 2398 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20 680 (+57) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2577 (+8)
16 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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