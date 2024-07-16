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Угорщина нарощує військову присутність уздовж кордону з Україною Вірменія та США розпочали спільні військові навчання Eagle Partner 2024 » Понад 1100 окупантів, 13 танків і 44 артсистеми: втрати армії РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила щонайменше 1110 військових. Українські бійці також знищили 13 танків і 44 артилерійські системи ворожого війська Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 561 400 (+1110) осіб,

танків ‒ 8227 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 15 862 (+36) од,

артилерійських систем – 15 368 (+44) од,

РСЗВ – 1119 (+0) од,

засоби ППО ‒ 892 (+0) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 193 (+45),

крилаті ракети ‒ 2398 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20 680 (+57) од,

спеціальна техніка ‒ 2577 (+8)