Понад 60 євродепутатів вимагають забрати в Угорщини право голосу в ЄС

Шістдесят три депутати Європарламенту вимагають від керівництва Європейського Союзу позбавити Угорщину права голосу в ЄС через дії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Текст листа опинився в розпорядженні Politico, повідомляє «Європейська правда».

Свого листа євродепутати скерували голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та голові Європарламенту Роберті Метсолі.

У ньому вони заявили, що прем’єр-міністр Угорщини «вже завдав значної шкоди, експлуатуючи і зловживаючи роллю головуючого в Раді (Євросоюзу. – Ред.)», зокрема «навмисно перекручував свої повноваження» під час візитів до Росії та Китаю.

«Це вимагає реальних дій, таких як призупинення права голосу Угорщини в Раді, оскільки практика показала, що просте словесне засудження цієї ситуації не має жодного ефекту», – додали євродепутати.

Листа підписали депутати Європарламенту з низки країн і парламентських груп, зокрема Європейської народної партії, Renew Europe та «Зелених».

Своєю чергою глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів в Угорщину і відкоригувала рівень представництва на засіданнях під угорським головуванням.