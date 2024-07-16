Україна та Чехія підписали низку угод і меморандумів

Україна та Чехія підписали низку угод і меморандумів у сферах внутрішніх справ, охорони здоров’я, енергетики, оборонної та космічної галузі за результатами міжурядових консультацій.

Зокрема, у вівторок, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала в Празі підписали спільну заяву за результатами міжурядових консультацій.

Також міністри внутрішніх справ обох країн підписали угоду про співпрацю між органами поліції, а міністри охорони здоров’я країн — меморандум про взаєморозуміння між відомствами.

Крім того, міністр промисловості Чехії та міністр енергетики України підписали меморандум про взаєморозуміння та співробітництво в галузі енергетики, а також міністр транспорту Чехії та директор Космічного агентства України підписали меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у розвитку технологій у космічній промисловості.

Було підписано меморандум про співпрацю між Фондом державного майна України та уповноваженим офісом Чехії з питань майна, а також кілька меморандумів про співробітництво між чеськими й українськими оборонними компаніями.