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Вірменія та США розпочали спільні військові навчання Eagle Partner 2024

16 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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