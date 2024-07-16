Знаменитому логотипу НАСА исполнилось 65 лет

15 июля исполнилось 65 лет с момента создания знаменитого логотипа Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Логотип был создан сотрудником НАСА Джеймсом Модарелли и одобрен президентом США Дуайтом Эйзенхауэром в 1959 году.

В основе логотипа лежит синяя сфера, символизирующая планету; изображенные рядом звезды представляют собой космос, красные крылья – воздухоплавание. Вокруг букв «НАСА» вращается орбитальный космический корабль.

В 1975 году НАСА решило обновить дизайн логотипа: так появилась эмблема в виде красных букв «НАСА». Чтобы различать два дизайна, оригинальное лого получило неофициальное прозвище «фрикаделька» (meatball), тогда как новая эмблема стала называться «червем» (worm).

В 1992 году по инициативе главы НАСА Дэна Голдина «фрикаделька» вернулась в качестве официального логотипа ведомства и остается им по сей день. В 2020 году красный «червь» также вернулся в статусе дополнительного логотипа.

Однако это не единственные официальные логотипы ведомства. У большинства проектов НАСА – например, у каждого из запусков «Аполлон» и программы «Шаттл» – были свои эмблемы. Аэрокосмическое ведомство также использует еще один официальный символ – печать НАСА.

На печати видны все те же символы, что и на «фрикадельке», — планета, крылья, орбитальный аппарат и звезды, однако используется она чаще для торжественных случаев – например, церемоний награждения.