Байден назвав умову, за якої може знятися з виборів

Президент США Джо Байден допустив, що може знятися з президентських виборів через проблеми зі здоров’ям — CBS News

На питання, що може спонукати його знятись із виборів, президент США сказав: «Якби у мене виникли якісь проблеми зі здоров’ям, якби до мене прийшли лікарі і сказали, що у вас та чи інша проблема».

Байден також зазначив, що «припустився серйозної помилки під час дебатів», водночас він додав, що коли він спочатку балотувався у 2020 році, то сказав, що буде «перехідним кандидатом».

«Думав, що зможу відійти, передати це (кандидатство, – ред.) комусь іншому. Але я не очікував, що все стане настільки, настільки, настільки розділеним», – сказав Байден.

Він зазначив, що «єдине, що приносить вік – це трохи мудрості».