Британія та ЄС планують «перезавантажити» відносини після Brexit

Велика Британія і Європейський союз (ЄС) розглядають можливість проведення першого двостороннього саміту з метою «перевантаження» відносин після Brexit.

Про це повідомляє Financial Times.

Офіційні особи ЄС і Британії підтвердили, що засідання буде подібним до тих, які політичний блок вже проводив з третіми країнами, такими як Індія і Китай.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, зі свого боку, планує продовжити зусилля з відновлення своєї країни на світовій арені під час зустрічі з майже 50 європейськими лідерами в Бленгеймському палаці цього четверга.

Обидві сторони заявили, що плани щодо проведення саміту перебувають на ранній стадії, втім, від початку очолення посади глави британського уряду Стармер дав зрозуміти, що планує відновити взаємодію з брюссельськими інституціями.

Після нещодавньої перемоги у виборах новоспечений прем’єр також мав телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Тоді ж Велика Британія назвала відносини між країною та ЄС «унікальними».

Також цього понеділка, 15 липня, очільник Міністерства європейських відносин Нік Томас-Саймондс провів переговори з віцепрезидентом Європейської комісії Марошем Шефчовичем.

«Відбулося багато плідних дискусій. Але це тільки початок», — заявив уряд Британії.