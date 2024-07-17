Китай призупинив переговори зі США про нерозповсюдження ядерної зброї через продаж озброєнь Тайваню

У середу 17 липня Китай заявив, що призупиняє переговори зі США щодо нерозповсюдження ядерної зброї та контролю над озброєннями у відповідь на продаж Вашингтоном зброї Тайваню.

«США продовжили продаж зброї Тайваню та вжили низку негативних дій, які завдають серйозної шкоди основним інтересам Китаю та підривають політичну взаємну довіру… З цієї причини Китай вирішив призупинити переговори зі Сполученими Штатами щодо нового раунду консультацій з контролю над озброєнням та нерозповсюдження ядерної зброї», — заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

Тайвань — частково визнана острівна країна, яку Китай вважає частиною своєї території. Сполучені Штати, хоча офіційно не визнають незалежність Тайваню, є його найбільшим постачальником зброї. У червні цього року Вашингтон схвалив продаж Тайваню зброї на суму приблизно 300 мільйонів доларів США, в основному запчастин для винищувачів F-16.

Минулого місяця, як повідомляв Голос Америки, США схвалили продаж Тайваню зброї на суму 360 мільйонів доларів, зокрема ракет і безпілотників.

Торік у листопаді США та Китай вперше за п’ять років провели переговори щодо контролю над ядерним озброєнням, це сталось напередодні зустрічі лідерів країн Джо Байдена та Сі Цзіньпіня. Як тоді заявив Джейк Салліван, радник з національної безпеки Білого Дому, Сполучені Штати готові «взаємодіяти з Китаєм без попередніх умов, допомагаючи гарантувати, що конкуренція буде керована, і що конкуренція не переростатиме у конфлікт».

Пентагон у своєму звіті у жовтні минулого року заявив, що Китай розвиває свій ядерний арсенал швидше, ніж Сполучені Штати передбачали раніше. Станом на травень 2023 року Китай мав понад 500 ядерних боєголовок і, ймовірно, матиме понад 1000 до 2030 року.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Сполучені Штати у своєму арсеналі мають приблизно 3700 ядерних боєголовок, і поступаються за кількістю лише Росії із 4500 боєголовками.

Торік Росія вийшла із договору із США СНО-III (New Start), який передбачав взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь.

Про призупинення участі у договорі заявив у посланні до Федеральних зборів РФ президент Росії Володимир Путін. Він сказав, що у США «замислюються про можливість натуральних випробувань своєї ядерної зброї» і «якщо США проведуть випробування, то і ми проведемо», й додав, що РФ не збирається допускати інспекторів США на свої ядерні об’єкти.

Як вважають спеціалісти неурядової організації Nuclear Threat Initiative (NTI), Росія маніпулює угодою про ядерне озброєння, аби вплинути на рішучість Вашингтона допомагати Україні.