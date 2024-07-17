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Майже 4,7 млн військовозобов’язаних українців оновили свої дані, — Міноборони

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«На вимогу Закону про мобілізацію, протягом 2 місяців, з 18 травня по 16 липня 2024 року, військовозобовʼязані повинні були оновити свої дані», — зазначає відомство.

Акцентується, що протягом цього часу дані оновили 4 690 496 українців.

Військовозобовʼязані оновлювали свої дані через:

  • мобільний застосунок «Резерв+» — 3 028 066 людей;
  • територіальні центри комплектування та соціальної підтримки — 510 203 військовозобовʼязані;
  • центри надання адміністративних послуг — 1 152 227 українців.
17 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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