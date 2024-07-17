Майже 4,7 млн військовозобов’язаних українців оновили свої дані, — Міноборони

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«На вимогу Закону про мобілізацію, протягом 2 місяців, з 18 травня по 16 липня 2024 року, військовозобовʼязані повинні були оновити свої дані», — зазначає відомство.

Акцентується, що протягом цього часу дані оновили 4 690 496 українців.

Військовозобовʼязані оновлювали свої дані через: