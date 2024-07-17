Малые парфюмерные форматы: тревел-спреи, миниатюры и отливанты

В эпоху мобильности и перемен многие из нас предпочитают удобство и разнообразие во всем, включая и выбор парфюмерии. Малые формы парфюмов, такие как тревел-спреи, миниатюры и отливанты, обретают всё большую популярность, предлагая практичность без ущерба для качества. Они позволяют нам оставаться верными своим любимым ароматам в любой ситуации и при этом постоянно открывать что-то новое.

Тревел-спреи: всегда с собой

Тревел-спреи — это идеальный спутник для любителя путешествий. Это вот такие мини-духи уменьшенные версии стандартных флаконов, чаще всего вмещающие от 10 до 40 мл парфюма, удобно помещаются даже в самую маленькую сумку или карман пиджака. Они оснащены надёжными распылителями, которые защищены от случайных нажатий, так что не беспокойтесь о возможной утечке вашего любимого аромата. Компактный размер не значит меньшее удовольствие: тревел-спреи сохраняют все качества «больших братьев», обеспечивая стойкость и интенсивность аромата на весь день.

Миниатюры: маленькие и изящные

Миниатюры — это другой формат новых мини-духов. Миниатюры – это брендовый парфюм в неоригинальном мини-флаконе. Они пользуются огромной популярностью на массовом рынке и расходятся даже лучше дорогих оригиналов. Позволяют без спешки протестировать продукт, понять, как раскрывается аромат, сколько держится и как носится.

За счет небольшого объема в 30-60 мл стоят дешевле и удобнее использование.

Пробники

Самые маленькие версии оригинальной парфюмерии, которые знакомят потребителя с ароматом.

Главная особенность пробника (другое название – продукция vial или пробирка) – оригинальная парфюмерная композиция представлена ​​в небольшом объеме 0,8 – 2 мл. Пробирка или закрыта крышечкой со стержнем для нанесения аромата на кожу или оснащена распылителем. В магазине optparfum.com.ua, например, мини-флакон пробников духов крепится к открытке или находится в мини-коробке, оформленной в фирменном дизайне бренда.

Отливанты

Это парфюм, разлитый из фирменного флакона в ёмкости объёмом от 1 мл, называемые атомайзерами. Отличие отливантов от пробников заключается в том, что последние выпускаются брендом-производителем парфюмерии с целью познакомить клиентов с композицией, а первые изготавливаются покупателями в домашних условиях и часто используются для проведения распивов.

Заключение

Малые парфюмерные формы — это не только удобство и экономия. Это возможность постоянно экспериментировать и изменять свои ароматные предпочтения, не загромождая пространство и не опустошая кошелёк. Будь то для повседневной носки, специальных случаев или путешествий, тревел-спреи, миниатюры и отливанты помогают сохранить стиль и индивидуальность в любой ситуации. Они делают мир парфюмерии более доступным и приятным, открывая двери в мир ароматов широко и гостеприимно.