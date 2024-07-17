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Понад 1,4 млн українців уточнили свої облікові дані у ЦНАП

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що протягом 60 днів співробітники ЦНАП консультували українців з питань актуалізації інформації та встановлення мобільного застосунку Резерв+.

Водночас акцентується, що за останні 2 тижні кількість звернень збільшилася у 4 рази, коли за цей період сформували 1 418 930 заяв з уточнення даних військовозобов’язаних.

У Мінцифрі розповідають, що найбільше громадян уточнювали свої дані через ЦНАП у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській областях та в місті Київ.

«ЦНАПи забезпечили військовозобовʼязаних громадян якісним сервісом та згідно із Законом завершили надання цієї послуги. Відсьогодні оновлення даних можливе лише в ТЦК та в застосунку Резерв+», — додають у відомстві.

17 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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