У ЄС вирішили покарати Орбана за «мирне турне»

Угорський прем’єр Віктор Орбан своєю спробою ініціювати мирні перемовини щодо України, виступивши зі зручних для Москви позицій, розлютив керівників ЄС. Дійшло до того, що Єврокомісія сказала єврокомісарам не їздити в Угорщину на неформальні зустрічі, пишуть міжнародні ЗМІ.
Голова Європейської ради в листі Орбану нагадав, що той не має права виступати від імені ЄС.
«Країна, яка головує в Європейській раді в порядку ротації, не має повноважень представляти Європейський Союз на міжнародній арені та не отримувала від ЄС мандат на перемовини від імені об’єднання», — йдеться в листі голови Ради Шарля Мішеля Віктору Орбану. З текстом листа ознайомилося агентство Reuters.
З 1 липня Угорщина на пів року стала головуючою країною в Європейській Раді, і Віктор Орбан наступного ж дня, вперше за роки повномасштабного російського вторгнення, поїхав із несподіваним візитом в Київ. Там він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.
А потім Орбан поїхав у Москву, Пекін і США, на зустріч із кандидатом в президенти Дональдом Трампом.
Керівництво ЄС у ході цих візитів уже заявляло, що Орбан хоч і є керівником країни, яка тимчасово головує в ЄС, він все ж не має повноважень представляти союз в контактах із іншими країнами.
Орбан при цьому виступає з позицій, які кардинально розходяться з позицією абсолютної більшості країн ЄС.
Він давно неприязно ставиться до України, обвинувачуючи її в дискримінації корінної угорської меншини на Закарпатті. А з моменту, коли Росія розв’язала велику війну, він відмовився надавати Україні військову допомогу, намагався саботувати введення санкцій проти Росії та рішення про допомогу Україні на рівні ЄС. Він також обвинувачує ЄС і всіх союзників України в тому, що допомагаючи, вони нібито тільки затягують кровопролиття.
Шарль Мішель в своєму листі в черговий раз відкинув ці звинувачення Орбана.
«Все абсолютно навпаки: Росія — агресор, а Україна — жертва, яка користується законним правом на самозахист», — цитує Reuters лист Мішеля.
За останні дні Брюссель та окремі країни ЄС перейшли від слів до практичних, хоч і доволі символічних, кроків.
У понеділок видання Politico з посиланням на трьох анонімних чиновників ЄС повідомило, що Єврокомісія попросила єврокомісарів не їздити на неформальні міністерські зустрічі, які Угорщина проводить в себе як країна, що головує в союзі.
Замість членів «уряду ЄС» на зустрічі в Угорщині будуть їздити чиновники нижчі рангом. Це, як сказав Politico один із співрозмовників, має продемонструвати Орбану, що його спроби зловживати представництвом в ЄС неприйнятні для Брюсселя та інших країн союзу.
Бойкотувати Угорщину, за даними Politico, мають намір і члени ЄС — міністри та країн-членів.
«Наприклад, міністри зовнішніх справ країн-членів ЄС мають намір проігнорувати захід, який в серпні в Будапешті організовує прем’єр-міністр Віктор Орбан, збираючись на свій власний саміт міністрів зовнішніх справ», — пише Politico.
У вівторок 63 депутати Європарламенту закликали позбавити Угорщину права голосу в ЄС. Вони вважають, що Орбан зловживає позицією країни, яка тимчасово головує в Європейській раді, і в такий спосіб шкодить інтересам ЄС.
Втім, це достатньо символічний заклик: процедура позбавлення країни голосу надто складна, щоб її застосували на практиці.
І лист Шапля Мішеля, і заява євродепутатів стало реакцією на лист Орбана, який він розіслав лідерам країн ЄС.
У листі, написаному за результатами зустрічей в Києві, Москві, Пекіні та в резиденції Трампа у Флориді, угорський прем’єр зокрема повідомив, що у разі перемоги на президентських виборах на початку листопада, Трамп негайно почне вимагати від Києва почати мирні переговори, пригрозивши припиненням допомоги.
Тому, як пише угорський прем’єр, Євросоюз, передбачаючи зміни в політиці США, повинен або прийняти необхідність негайних переговорів між Росією та Україною, або ж взяти на себе більшу частку в фінансуванні оборони України.
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