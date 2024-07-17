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У НАТО призначали головного представника в Україні

Генеральний секретар Єнс Столтенберг оголосив про призначення старшого представника, який очолить Представництво НАТО в Україні. Посаду отримав Патрік Тернер.

Про це повідомляє сайт НАТО.

«Для мене справжня честь бути призначеним старшим представником НАТО в Україні. Я з нетерпінням чекаю на те, щоб очолити Представництво НАТО і дуже тісно співпрацювати з українською владою, а також із союзниками та партнерами НАТО, щоб допомогти надати Україні підтримку від НАТО», — сказав Тернер.

Він очолить Представництво НАТО в Україні та виконуватиме роль координатора взаємодії НАТО з українською владою. Тернер координуватиме допомогу НАТО та надаватиме Альянсу оцінки щодо ситуації в Україні.

Тернер вступить на посаду в Києві у вересні 2024 року. Наразі Представництво НАТО в Україні очолює Карен МакТір.

Що відомо про Патріка Тернера

До призначення Патрік Тернер працював помічником генерального секретаря НАТО з питань операцій та оборонної політики і планування, а також обіймав низку високих посад на державній службі у Великій Британії.

Під час його роботи на посаді помічника генсека закінчилася кампанія в Афганістані.

17 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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