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У Польщі побудували військову базу для розміщення 1 тис. солдатів США

У Польщі завершено будівництво бази, на якій буде розміщено понад 1 тис. військових США, повідомило в середу агентство PAP.

«У Свентошуві (місто на заході Польщі — ІФ-У) завершилося будівництво бази для розміщення понад тисячі солдатів армії США», — йдеться в повідомленні.

«База призначена для тимчасового розміщення союзних військ з метою навчання. Крім того, місце призначене для забезпечення вахтового перебування військовослужбовців. Базу також використовуватимуть для швидкого збирання й отримання припасів, налаштування бойової техніки перед переміщенням у район тактичного збору», — уточнюється в ньому.

17 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, США

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