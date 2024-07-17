Понад 1,4 млн українців уточнили свої облікові дані у ЦНАП Оновити військово-облікові дані у Резерв+ можна й після 16 липня » У Польщі побудували військову базу для розміщення 1 тис. солдатів США У Польщі завершено будівництво бази, на якій буде розміщено понад 1 тис. військових США, повідомило в середу агентство PAP. «У Свентошуві (місто на заході Польщі — ІФ-У) завершилося будівництво бази для розміщення понад тисячі солдатів армії США», — йдеться в повідомленні. «База призначена для тимчасового розміщення союзних військ з метою навчання. Крім того, місце призначене для забезпечення вахтового перебування військовослужбовців. Базу також використовуватимуть для швидкого збирання й отримання припасів, налаштування бойової техніки перед переміщенням у район тактичного збору», — уточнюється в ньому.