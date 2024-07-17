В Україні мобільних операторів зобов’язали забезпечити 10 годин роботи мережі без електроенергії

Про це йдеться в розпорядженні НЦУ від 15 липня 2024 року.

У документі зазначено, що відтепер мобільні оператори мають забезпечити користувачам доступ до мобільного зв’язку під час відсутності електроенергії протягом 10 годин, а не 4, як не було раніше.

Відповідно до розпорядження, мінімум 60% базових станцій до 1 жовтня 2024 року мають бути забезпечені автономним резервним живленням для відповідності оновленій нормі. Водночас до 1 листопада їхня кількість має становити 70%, до 1 грудня — 80%, коли до кінця січня 2025 року — не менше 100%.

Норма також наголошує, що до 1 грудня 2024 року в кожному регіоні щонайменше 25% базових станцій мають бути підключені до генераторів із запасом пально-мастильних матеріалів або ж обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на перші 72 години.

Також у документах йдеться, з 1 вересня цього року 100% вузлів спеціальних служб, до яких підключені комунікаційні центри (станції) оперативно-диспетчерських служб, які здійснюють екстрені комунікації за номерами 101, 102, 103, 104 та 112, мають підключити до стаціонарних чи пересувних електрогенераторів із запасом пального або обладнані акумуляторами для роботи протягом перших 72 годин.

Аналогічні вимоги висуваються до всіх об’єктів фізичної інфраструктури електронних комунікаційних мереж, які здійснюють функції міжнародних центрів комутації, міжміських телефонних станцій, транзитних станцій, а також національних точок обміну інтернет-трафіком.