В Україні офіційно зниклими безвісти вважаються 42 тисячі осіб

У Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, станом на липень у розшуку перебувають 42 тисячі осіб, повідомив начальник відповідного відділу Управління МВС Дмитро Богатюк.

«Загалом з початку роботи реєстру до нього було внесено відомості про понад 51 тисячу осіб, які вважалися зниклими безвісти за особливих обставин. На сьогоднішній момент ця цифра включає осіб, які до цього часу перебувають у розшуку. Таких у нас наразі близько 42 тисяч».

За словами правоохоронця, МВС має дані і про близько 7 тисяч осіб, щодо яких відомості вже встановлені. З них про 3 тисяч відомо, що вони «живі-здорові», їх місцезнаходження встановлено. Більшість з них − колишні військовополонені.

«І на сьогоднішній момент маємо близько 4 тисяч ідентифікованих тіл. Переважна більшість з них − наші оборонці, які вважалися зниклими безвісти, але у подальшому… були ідентифіковані», − сказав Богатюк.

Представник МВС додав, що понад 90% проваджень за фактом зникнення безвісти осіб розслідує Нацполіція і часто буває так, що особа вважається зниклою безвісти за особливих обставин, а згодом підтверджується її полон.

Як відомо, МВС є держателем і забезпечує роботу Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.