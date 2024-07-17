З російського полону повернули 95 українських захисників

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники», — написав Зеленський.

Він також подякував українській команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам за посередництво в цьому звільненні.

Як повідомили у Координаційному штабі із питань поводження з військовополоненими, серед звільнених 49 воїнів ЗСУ, зокрема учасник «повітряного мосту», який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на «Азовсталь», щоби допомогти заблокованим там підрозділам, та 2 військових з Повітряних сил України.

Також звільнили 21 нацгвардійця, 10 військових моряків, 7 військових із Сил територіальної оборони, 5 прикордонників, двох з Державної спеціальної служби транспорту і одного оборонця із добровольчого формування територіальної громади.

«Усі звільнені цього разу — чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів. Серед наших хлопців, які отримали нарешті свободу, 23 людини боронили Маріуполь (з них тринадцятеро — оборонці «Азовсталі»)», — йдеться у повідомленні.