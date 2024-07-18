Адміністрація США не хоче ставити перемогу України як ціль – Годжес

Сполучені Штати не допомагають Україні перемогти й не ставлять перемогу України у війні проти агресії Росії як ціль, – про це в інтерв’ю виданню Kyiv Post заявив американський генерал у відставці, колишній командувач Сухопутних військ США Бен Годжес. Він привітав заяви, зроблені на саміті НАТО у Вашингтоні стосовно незворотності шляху України до НАТО, передачі Україні засобів протиповітряної оборони, а також відкриття центру у Вісбадені, але водночас наголосив, що цього було недостатньо.

Відповідаючи на питання, чи вважає Годжес, що Білий дім не ухвалив рішення стосовно бажання досягти перемоги для України, американський генерал у відставці відповів, що на перепоні цьому є надмірний страх використання Росією ядерної зброї.

Звичайно, всім би сподобалось, якби Росія просто здалась та забралась додому без хаосу у самій Росії, але вони не готові зробити необхідного, щоб досягти цієї цілі.

“Чітко зрозуміло, що Білий дім не просто не ухвалив цього рішення, це навіть не стоїть як ціль Білого дому, вони просто не хочуть цього. Звичайно, всім би сподобалось, якби Росія просто здалась та забралась додому, без хаосу у самій Росії, але вони не готові зробити необхідного, щоб досягти цієї цілі. Думаю, що є якийсь надмірний страх, що Росія десь застосує ядерну зброю”, – говорить Бен Годжес.

Годжес також розкритикував заяви радника з нацбезпеки США Джейка Саллівана під час саміту НАТО у Вашингтоні про те, що потрібно допомогти Україні мати найсильніші позиції на полі бою:

“Що до біса це означає? Найсильніша позиція, наскільки можливо, щоб робити що?”.

Генерал у відставці наголошує, що поразка Росії — в стратегічних інтересах Сполучених Штатів, а Україна готова сама “виконати всю роботу”.

“Їм просто потрібні засоби та зобов’язання від нас”, — каже Годжес.

Бен Годжес наводить історичні докази проти вірогідності ядерної війни та ядерних ризиків, які, на його думку, можуть впливати на готовність знімати з України всі обмеження на використання західної зброї.

“Чому ми настільки переконані, що коли Росія почне програвати, вони будуть використовувати ядерну зброю. Вони не використовували її два роки тому, коли українці мали колосальний успіх у звільненні Харківщини, Херсона, коли відкинули росіян, і це було єдиним, що зупинило українців від просування вперед”, – наголошує генерал у відставці.

Ви не можете розробити хорошу політику, якщо у вас немає мети

На думку Бена Годжеса, немає юридичних, моральних чи оперативних причин, чому Україна обмежена у використанні західної зброї для ударів вглиб Росії. Годжес знову підкреслює надмірний страх адміністрації США перед російською ескалацією.

“Хто б не розробив цю політику, вона не тільки не має сенсу з військового погляду, вона також демонструє відсутність стратегії, стратегічної мети, яку ми намагаємось досягти. Ви не можете розробити хорошу політику, якщо у вас немає мети”, – говорить Годжес.

Нагадаємо, як раніше писав Голос Америки, члени НАТО не мають одностайності в питанні, як Україна може використовувати західну зброю, особливо якщо йдеться про ракети великої дальності. Деякі країни чітко заявляють, що Київ має право використовувати західну зброю для ударів по цілях у глибині Росії, тоді як інші країни, серед яких Сполучені Штати, обмежують можливості для вибору цілей для ЗСУ, дозволивши Україні використовувати американську зброю лише всередині української території та в Росії поблизу кордону.

На думку інших оглядачів і експертів, Україна вийшла переможницею із саміту НАТО. Хоч Україна і не входить до НАТО, саме Київ вийшов «великим переможцем» із саміту Альянсу у Вашингтоні, відзначають експерти. Чи не всі події зібрання лідерів 32 країн оборонного блоку були зосереджені довкола України, а президент Володимир Зеленський щодня мав виступи в американській столиці.

Емі Остін Голмс, професорка університету Джорджа Вашингтона, в інтерв’ю Голосу Америки розповіла, що також вважає саміт успішним для України, «оскільки партнери збільшили обсяг зобов’язань, порівняно з тим, що вони давали Києву до цього».

Іншим позитивним результатом для Києва Джон Гербст, старший директор Євразійського центру Атлантичної ради та колишній посол США в Україні, називає двосторонні угоди, які Зеленський підписав з лідерами низки країн НАТО, що «обіцяють довгострокову безпекову допомогу».