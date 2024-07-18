Агентство ООН у справах біженців виділить $100 млн, аби допомогти Україні підготуватися до зими

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Також Гранді, який прибув із робочим візитом до Харкова, передав десять генераторів для громад Харківської області як початковий внесок у діяльність уряду щодо забезпечення альтернативних джерел електроенергії та роботи критично важливих служб.

«Харків посідає особливе місце у нашій діяльності з підтримки переміщених людей в Україні. Мене глибоко зворушила стійкість і рішучість людей у Харківській області, які вирішили залишитися, попри те, наскільки близько до кордону вони перебувають, і на щоденну загрозу повітряної тривоги або інших ризиків. Постійні обстріли енергетичної інфраструктури України, ймовірність того, що люди будуть жити без тепла та електроенергії й будуть, можливо, змушені покинути свої будинки цієї зими, означають, що зараз нам потрібно готуватися і робити критично важливі інвестиції», — сказав Верховний комісар.

Своєю чергою заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук зазначила, що надана допомога посилить нашу енергосистему й дасть змогу краще підготуватися до наступного опалювального сезону. Україна працює над відновленням усього пошкодженого обладнання, підкреслила посадовиця.