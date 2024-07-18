В Україні запустили реєстр порушень міжнародного гуманітарного права під час агресії РФ Вартість євро в Україні сягнула історичного максимуму » Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1130 військових Російська окупаційна армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила загиблими й пораненими щонайменше 563 тисячі військових Про це 18 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Фото: Еспресо Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 563 640 (+1130) осіб,

танків ‒ 8245 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 15 883 (+12) од,

артилерійських систем – 15 465 (+54) од,

РСЗВ – 1120 (+0) од,

засоби ППО ‒ 893 (+0) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 274 (+50),

крилаті ракети ‒ 2398 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20 833 (+92) од,

спеціальна техніка ‒ 2593 (+7) У ніч на четвер, 18 липня, російська окупаційна армія запустила на територію України «шахеди». В Києві працювала протиповітряна оборона.