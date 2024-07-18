Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1130 військових

Про це 18 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Фото: Еспресо
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 563 640 (+1130) осіб,
- танків ‒ 8245 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15 883 (+12) од,
- артилерійських систем – 15 465 (+54) од,
- РСЗВ – 1120 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 893 (+0) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 274 (+50),
- крилаті ракети ‒ 2398 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 833 (+92) од,
- спеціальна техніка ‒ 2593 (+7)
У ніч на четвер, 18 липня, російська окупаційна армія запустила на територію України «шахеди». В Києві працювала протиповітряна оборона.
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