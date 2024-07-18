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Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1130 військових

Про це 18 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Фото: Еспресо

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 563 640 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 8245 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15 883 (+12) од,
  • артилерійських систем – 15 465 (+54) од,
  • РСЗВ – 1120 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 893 (+0) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 274 (+50),
  • крилаті ракети ‒ 2398 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20 833 (+92) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2593 (+7)

У ніч на четвер, 18 липня, російська окупаційна армія запустила на територію України «шахеди». В Києві працювала протиповітряна оборона.

18 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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