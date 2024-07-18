 
«  
  »

Атака РФ у ніч на 18 липня: сили ППО збили 2 ракети та всі «шахеди»

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«Шахеди» ворог запустив із Курської області РФ. Також на територію України  з південного напрямку було спрямовано 3 керовані авіаційні ракети: дві – Х-59/Х-69 та одну Х-35.

«В результаті захисникам неба вдалось уразити усі 16 «шахедів» та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях. Більшість цілей знищено на східному напрямку – у зоні відповідальності повітряного командування «Схід», — написав Олещук.

18 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  