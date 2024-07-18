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Через спеку вперше в історії висохло сербське озеро Русанда

Про це повідомляє Reuters.

У матеріалі йдеться, що на Балканах цього тижня температура різко стала вищою, а в більшості країн регіону, зокрема в Хорватії, Північній Македонії та Чорногорії очікують на температуру близько 39°C.

Через хвилі спеки у Сербії, за словами місцевих, уперше в історії пересохло солоне озеро Русанда — у північній провінції Воєводина.

«Це найнижчий рівень (озера, — ред.) … і воно також постраждало від цієї посухи», — розповів 72-річний житель Сава Йовкич.

«У середу Інститут охорони здоров’я Сербії оголосив про небезпечні умови в 10 муніципалітетах. Днем раніше у столиці Белграді 16 липня була зареєстрована найспекотніша температура в історії – 38,4°C», — додає Reuters.

18 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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