Через спеку вперше в історії висохло сербське озеро Русанда

Про це повідомляє Reuters.

У матеріалі йдеться, що на Балканах цього тижня температура різко стала вищою, а в більшості країн регіону, зокрема в Хорватії, Північній Македонії та Чорногорії очікують на температуру близько 39°C.

Через хвилі спеки у Сербії, за словами місцевих, уперше в історії пересохло солоне озеро Русанда — у північній провінції Воєводина.

«Це найнижчий рівень (озера, — ред.) … і воно також постраждало від цієї посухи», — розповів 72-річний житель Сава Йовкич.

«У середу Інститут охорони здоров’я Сербії оголосив про небезпечні умови в 10 муніципалітетах. Днем раніше у столиці Белграді 16 липня була зареєстрована найспекотніша температура в історії – 38,4°C», — додає Reuters.