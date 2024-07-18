Через відключення світла українці почали накопичувати готівку

Про це повідомила пресслужба НБУ.

За даними регулятора, у готівковому обігу України станом на 1 липня 2024 року перебувало 800,9 млрд грн.

«Це на 36,5 млрд грн або на 4,8 % більше, ніж на початок 2024 року (на 01.01.2024 – 764,4 млрд грн)», — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що темпи зростання готівки в обігу пов’язані насамперед із сезонними факторами.

«Крім того, перебої з енергоживленням, спричинені атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України, стимулюють громадян мати певний запас готівки», — зауважили в НБУ.

Найбільше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок (28,3 % та 28,1 % від загальної кількості в обігу відповідно).

Найменше – банкнот номіналом 50 гривень і монет номіналом 10 гривень (4,5% та 1,6% від загальної кількості в обігу відповідно).