Кремль готується до тривалої війни на десятиліття – ISW

Кремль і російська пропаганда готують громадськість у Росії до довготривалої війни в Україні ще на десять років.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Кремль обіцяє досягти своєї мети зі знищення української державності впродовж цього періоду.

ISW звертає увагу на коментар заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва під час інтерв’ю російському виданню «Аргументи і факти» 17 липня. Медведєв заявив, що НАТО змінить керівництво до 2034 року, а Україна нібито ніколи не приєднається до Альянсу. Він також припустив, що до того часу Україна може перестати існувати, використовуючи зневажливий термін «країна 404».

Хоча Медведєв прямо не сказав, що Україна припинить існування до 2034 року, його заява мала відповідний підтекст. Російські медіа, включно із кремлівською стрічкою новин ТАСС, швидко почали публікувати статті із заголовками на кшталт «Медведєв визнав, що Україна перестане існувати у 2034 році» та «Медведєв спрогнозував зникнення України до 2034 року».

Аналітики ISW вважають, що редагування заяв Медведєва має кілька наслідків. По-перше, це обіцянка російській громадськості, що Росія зможе виграти війну і досягти своєї мети – знищити українську державність протягом десяти років. Це створює інформаційні умови та суспільні очікування щодо війни, яка триватиме ще десять років, але нібито завершиться для Росії «перемогою».

По-друге, цей наратив підриває спроби окремих кремлівських чиновників припустити, що Росія готова вести переговори про мир з Україною, підкреслюючи, що єдиною бажаною кінцевою метою Кремля є повне знищення української держави і народу.

ISW підсумовує, що ані Україна, ані Захід не можуть розраховувати на перемовини із Росією на російських умовах, якщо вони передбачають знищення України та її народу протягом наступних десяти років.