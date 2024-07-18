Танки, гаубиці і бронемашини: ЗМІ дізналися вміст наступного пакета допомоги Франції для України

Франція готує новий пакет військової допомоги для України, який нещодавно обговорювали президенти обох країн — France Info з посиланням на джерела у французькому Міноборони

За даними видання, Київ отримає від Парижа 128 бронемашин VAB, 18 самохідних гаубиць Caesar та 24 легкі танки.

Згідно з інформацією France Info, Франція також передасть Україні протитанкові ракети, вантажівки та радари.

Водночас, повідомляє видання, у Франції очікують, що у вересні 2024 року понад двоє тисяч українських військових почнуть підготовку у місцевих тренувальних центрах.