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Танки, гаубиці і бронемашини: ЗМІ дізналися вміст наступного пакета допомоги Франції для України

Франція готує новий пакет військової допомоги для України, який нещодавно обговорювали президенти обох країн —  France Info з посиланням на джерела у французькому Міноборони

За даними видання, Київ отримає від Парижа 128 бронемашин VAB, 18 самохідних гаубиць Caesar та 24 легкі танки.

Згідно з інформацією France Info, Франція також передасть Україні протитанкові ракети, вантажівки та радари.

Водночас, повідомляє видання, у Франції очікують, що у вересні 2024 року понад двоє тисяч українських військових почнуть підготовку у місцевих тренувальних центрах.

18 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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