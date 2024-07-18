У Києві тимчасово не працюють 3 станції метро

Три станції «зеленої» лінії метро в Києві тимчасово не працюють.
Про це повідомляє пресслужбу підприємства «Київський метрополітен».
Станції Київського метрополітену «Сирець», «Дорогожичі» та «Лук’янівська» на Сирецько-Печерській (зеленій, М3) лінії тимчасово зачинені для пасажирів.
За словами служби по роботі зі зверненнями пасажирів, станції не працюють з технічних причин, на них ведеться обстеження.
Зазначається, що рух поїздів зеленою лінією метро організовано між станціями «Золоті ворота» — «Червоний хутір».
Про відновлення роботи станцій і руху поїздів буде повідомлено додатково.
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