У Києві тимчасово не працюють 3 станції метро

Три станції «зеленої» лінії метро в Києві тимчасово не працюють.

Про це повідомляє пресслужбу підприємства «Київський метрополітен».

Станції Київського метрополітену «Сирець», «Дорогожичі» та «Лук’янівська» на Сирецько-Печерській (зеленій, М3) лінії тимчасово зачинені для пасажирів.

За словами служби по роботі зі зверненнями пасажирів, станції не працюють з технічних причин, на них ведеться обстеження.

Зазначається, що рух поїздів зеленою лінією метро організовано між станціями «Золоті ворота» — «Червоний хутір».

Про відновлення роботи станцій і руху поїздів буде повідомлено додатково.