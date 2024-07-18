Укренерго прогнозує більше відключень світла через поломку обладнання на двох енергообʼєктах

Про це повідомляє пресслужба Міненерго й Укренерго.

Знеструмлення через бойові дії, негоду й технологічні порушення

Загалом енергетики заживили понад 27 тисяч споживачів у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях. Внаслідок негоди знеструмлено понад 130 тисяч абонентів у північному та західному регіонах.

Через негоду були відключення електроенергії в 6 регіонах України, зокрема у Волинський, Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській та Закарпатській областях.

Унаслідок технологічних порушень на Дніпропетровщині знеструмлювалось 8,6 тисячі споживачів, на ранок без світла залишаються понад 2 тисячі споживачів. Через бойові дії знеструмлювалось 22,2 тисячі споживачів, станом на ранок їх заживлено.

У Донецькій області через ворожі обстріли минулої доби знеструмлено 3,1 тисячі абонентів. Енергетики заживили 5,5 тисячі абонентів у 4 населених пунктах. На ранок залишаються без напруги 125 населених пунктів, загалом – понад 75 тисяч абонентів.

Крім цього, внаслідок ворожого обстрілу території шахти виникла пожежа. В шахті на момент аварії перебували 24 працівники. Їх вивели на поверхню. Пожежу ліквідовано.