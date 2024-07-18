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Кремль готується до тривалої війни на десятиліття – ISW Укренерго прогнозує більше відключень світла через поломку обладнання на двох енергообʼєктах » Уряд готує великий пакет збільшення податків Уряд готується прийняти законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Основні зміни, які пропонуються: Підвищення військового збору: Для фізичних осіб – до 5% від доходів. Для юридичних осіб (платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3 та 4 групи) – 1% від доходу. Для ФОП на єдиному податку першої, другої, четвертої групи – 5%. Для ФОП на єдиному податку третьої групи — 1%.

Інші податки та збори: 5% військовий збір при купівлі банківських металів. 30% військовий збір на продаж ювелірних виробів. 15% військовий збір при купівлі нового авто (крім випадків забезпечення осіб з інвалідністю). 5% військовий збір при продажу нерухомості (для фізосіб, які продали один об’єкт за рік). 5% військовий збір на послуги мобільного зв’язку. Щомісячний авансовий внесок з податку на прибуток для продавців пального (у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленою законом на 1 січня звітного (податкового) року, з розрахунку на 1 кубічний метр резервуарів для зберігання бензину та дизельного палива та скрапленого газу). Специфічна ставка акцизного податку на напої (0,1 євро за літр).

Важливо: Ці норми ще не прийняті. Увесь цей комплекс методів допоможе залучити додаткові 140 мільярдів гривень до бюджету.