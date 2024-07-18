Летний отдых в Карпатах. Отель в Буковели «Шепот Леса» » Велика Британія запровадила санкції проти 11 суден, які перевозять російську нафту Велика Британія додала до санкційного списку «тіньового флоту» РФ 11 танкерів, які пов’язані з перевезенням російської нафти чи нафтопродуктів до третіх держав Про це повідомляє Reuters з посиланням на британський уряд. Зазначається, що запроваджені санкції проти суден, зокрема «Залів Амурский» та «СКФ Печора», стосуються перевезення нафти або нафтопродуктів з Росії. Водночас у матеріалі додають, що танкери, ймовірно, ходять під прапорами Панами, Габону та Островів Кука. Інформаційне агентство додає, що в червні Велика Британія запровадила перші обмеження щодо російського «тіньового флоту». Сполучене Королівство наголошувало, що такі танкери РФ використовує, аби обійти західні санкції, спрямовані проти торгівлі її нафти.