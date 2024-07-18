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Велика Британія запровадила санкції проти 11 суден, які перевозять російську нафту

Про це повідомляє Reuters з посиланням на британський уряд.

Зазначається, що запроваджені санкції проти суден, зокрема «Залів Амурский» та «СКФ Печора», стосуються перевезення нафти або нафтопродуктів з Росії.

Водночас у матеріалі додають, що танкери, ймовірно, ходять під прапорами Панами, Габону та Островів Кука.

Інформаційне агентство додає, що в червні Велика Британія запровадила перші обмеження щодо російського «тіньового флоту». Сполучене Королівство наголошувало, що такі танкери РФ використовує, аби обійти західні санкції, спрямовані проти торгівлі її нафти.

18 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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