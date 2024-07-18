Зеленський прибув до Великої Британії

Про це президент повідомив у Telegram.

Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти, де країни європейського простору вчетверте збираються, щоб обговорити спільні теми та виклики.

Окрім того, президент зустрінеться з королем Британії Чарльзом ІІІ, прем’єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями та керівниками оборонних компаній для того, щоб обговорити відносини України та Великої Британії.

«Підпишемо міжурядову угоду про підтримку українського ОПК, обговоримо майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту», — додав Зеленський.

В аеропорту Володимира Зеленського зустрів Валерій Залужний, який з 11 липня офіційно розпочав виконувати обовʼязки надзвичайного повноважного посла у Великій Британії.

Нагадаємо, що 8 лютого Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України й призначив на його місце Олександра Сирського.