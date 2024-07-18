ЗСУ відійшли від позицій в Урожайному на Донеччині

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин у коментарі «Суспільному Донбас».

«Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції. Було ухвалено рішення. Для збереження життя і здоров’я наших військовослужбовців, які тримали там оборону», — заявив речник.

За його словами, відповідне рішення ухвалили, оскільки позиції Сил оборони, як і сам населений пункт, були зруйновані постійними, комбінованими і тривалими обстрілами РФ. Він наголосив, що тримати в Урожайному особовий склад було загрозою для життя наших військових.