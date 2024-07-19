Прогноз погоди на вихідні 20–21 липня: спека потроху спадає Столтенберг запевнив ЄС, що НАТО переживе можливе президентство Трампа » Глобальний збій у роботі IT-систем порушив роботу банків, ЗМІ та авіакомпаній по всьому світу З усього світу надходять повідомлення про масові збої в роботі комп’ютерних систем, що використовуються для роботи авіакомпаній, банків і провідних ЗМІ. Збій заторкнув і Україну. Авіакомпанії та аеропорти по всьому світу масово скасовують рейси — а ті, що вже вилетіли, шукають місце для екстреної посадки. Остаточну причину масових порушень у роботі IT-систем наразі не встановили, але в компанії Microsoft заявили, що вживають заходів для пом’якшення наслідків. Водночас надходять повідомлення про те, що збій могло спричинити оновлення програмного забезпечення компанії Crowdstrike, яка виробляє антивірусне програмне забезпечення. Воно начебто блокує пристрої Windows, викликаючи так званий «синій екран смерті» на ПК. ВВС зв’язалася з Crowdstrike з проханням про коментар, але поки що не отримала відповіді. Залізничні компанії Британії також заявляють, що стикаються з «поширеними проблемами в IT-сфері». Телекомпанія Sky News була змушена перервати прямий ефір. Перебої також спостерігаються на Лондонській фондовій біржі.