Більшість демократів вважають кандидатуру віцепрезидентки Гарріс більш вигідною, ніж Байдена, — опитування AP-NORC » Офіційний курс долара вчергове оновив історичний максимум Долар продовжив серію цінових рекордів, здорожчавши до нового максимуму у 41,49 гривні. Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 22 липня. Офіційні курси встановлено на такому рівні: 1 долар США — 41,49 грн (це новий максимум);

1 євро — 45,18 грн. Раніше, євро офіційно перетнув позначку у 45 гривень. А долар знову оновив історичний максимум. Нагадаємо: Темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити ризики для валютного ринку та цінової стабільності й Нацбанк готовий вжити заходи для забезпечення стійкості.