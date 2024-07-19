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Офіційний курс долара вчергове оновив історичний максимум

Долар продовжив серію цінових рекордів, здорожчавши до нового максимуму у 41,49 гривні.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 22 липня.

Офіційні курси встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США — 41,49 грн (це новий максимум);
  • 1 євро — 45,18 грн.

Раніше, євро офіційно перетнув позначку у 45 гривень. А долар знову оновив історичний максимум.

Нагадаємо:

Темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити ризики для валютного ринку та цінової стабільності й Нацбанк готовий вжити заходи для забезпечення стійкості.

19 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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