Парламент суттєво підвищив акцизи на пальне

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №11256-2 про внесення змін до Податкового кодексу щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку.

Була також ухвалена правка про підвищення акцизу на газ, повідомив народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі.

Він зазначив, що документ підтримав 231 народний депутат.

Законопроєкт №11256-2 передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року.

Перехідний етап має розпочатися з 1 вересня 2024 року, коли ціна на бензин і дизель зросте на 1,66 грн/л, зазначила депутатка Ірина Геращенко.

На кінцевому етапі акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне – 330 євро за 1000 л, на скраплений газ – 250 євро за 1000 літрів.

Перший етап поступового наближення ставок акцизів до мінімальних стандартів у ЄС дозволить забезпечити додатково 9,8 млрд грн.

Нагадаємо, раніше комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №11256-2, яким запроваджується поетапне підвищення акцизів на різні види пального.