Прогноз погоди на вихідні 20–21 липня: спека потроху спадає

За даними Sinoptik.ua, у більшості регіонів України погода на вихідні буде сонячною. Жителі південних і східних регіонів так само знемагатимуть від спеки, але в інших областях температура дещо знизиться, особливо відчутно на заході країни.

Погода в суботу 20 липня

У суботу в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях буде спекотно — +33…+36 °С удень і +21…+24 °С уночі. На сході, Одещині, Кіровоградщині та Полтавщині очікується +30…+32 °С (уночі — +19…+22 °С). У західних та північних регіонах термометри покажуть +26…+29 °С (уночі — +16…+19 °С).

Погода в неділю 21 липня

Мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей зможуть трохи перепочити від спеки — тут стовпчики термометрів піднімуться лише до +23…+25 °С (уночі — до +15…+17 °С). В інших західних регіонах, а також на півночі країни, у Кіровоградській, Хмельницькій та Вінницькій областях середня денна температура становитиме +26…+28 °С (уночі — +15…+17 °С). У південних та східних регіонах буде спекотно — до +32…+35 °С (уночі — +21…+24 °С).

На більшій частині території країни обійдеться без опадів. Короткочасні дощі з грозами пройдуть на Закарпатті, в Чернівецькій, Івано-Франківській, Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Високий УФ-індекс

По всій Україні з 12:00 до 16:00 буде дуже високий УФ-індекс. У цей час краще не перебувати на сонці, щоб уникнути сонячного й теплового удару, опіків та фотостаріння шкіри. Обов’язково використовуйте протягом усього дня косметичні засоби з SPF 50!

Погода в понеділок 22 липня

Нарешті в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря вдень при цьому становитиме +30…+33 °С (уночі — +20…+23 °С). У центрі та на півночі країни погода на початку тижня буде сонячною, очікується до +27…+29 °С (уночі — +16…+18 °С). У західних областях стовпчики термометрів піднімуться до +24…+27 °С (уночі — +14…+17 °С), опадів не очікується.

Народні прикмети та вірування

Дощ 20 липня віщував похмуру погоду з частими дощами до кінця літа. Якщо ж цього дня на кущах і траві було дуже багато павутиння, наші предки готувалися до спекотного серпня.

21 липня уважно прислухалися до птахів: що голосніше вони співали, то м’якшою і теплою мала бути зима. А густий ранковий туман вважався вірною ознакою досить прохолодного серпня.