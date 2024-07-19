Розкрадання виділених на ЗСУ 138 млн грн: майже в усіх регіонах викрито злочинні схеми, підозрюють 30 осіб

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За процесуального керівництва спецпрокуратур у сфері оборони Офісу генпрокурора спільно з ДБР, СБУ, НПУ, УСР, БЕБ та за сприяння керівництва Міноборони та ЗСУ проведено масштабну спецоперацію з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних сил України», — йдеться в повідомленні.

Акцентується, що загальна сума збитків перевищує 138 млн грн.

Причетними до розкрадань грошей є службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів та представники комерційних структур майже в усіх українських областях. Водночас окремих службовців викрили на незаконному збагаченні та недбалому ставленні до військової служби.

У результаті обшуків 30 осіб отримали підозру, 15 з них — у складі злочинних груп.

Підозрюються три начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у Харкові, у Миколаївській та Дніпропетровській областях, коли у Кропивницькому, Львові, на Житомирщині, Прикарпатті, Волині й Луганщині — 7 начальників квартирно-експлуатаційних відділів, а також представники комерційних структур.