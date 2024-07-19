Столтенберг запевнив ЄС, що НАТО переживе можливе президентство Трампа

Європа не повинна потрапити в пастку створення «самоздійснюваного пророцтва» про те, що НАТО нібито помре під час другого президентства Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Guardian.

За його словами, лідери мають взаємодіяти із Трампом, так само як це робили у 2016 році, незалежно від того, яка риторика була під час виборчої кампанії в США.

«Я працював з ним (із Трампом. — Ред.) чотири роки», — зазначив генсек Альянсу.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Трамп змінився з моменту закінчення його президентства в 2020 році, Столтенберг відповів, що не може відповісти, проте додав: «Я думаю, що важливо не створювати самоздійснювані пророцтва, припускаючи, що нова адміністрація в Сполучених Штатах означатиме кінець НАТО. Таке занепокоєння було і у 2016 році. Реальність така, що НАТО стала сильнішим після чотирьох років … більше військ, висока готовність».

Столтенберг заявив, що залишається оптимістом щодо майбутнього НАТО.

«Причина, чому я очікую, що Сполучені Штати залишаться сильним союзником … полягає в тому, що основна критика з боку президента Трампа, а також кандидата на посаду віцепрезидента Джей Ді Венса, не була спрямована в першу чергу проти НАТО. Вона була спрямована проти того, що союзники по НАТО не витрачають достатньо коштів на оборону, і це змінюється», — підсумував він.