Студенти в Україні зможуть отримати гранти на навчання через Дію

Про це 18 липня повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Студенти зможуть отримувати щороку від 15 тис. грн на навчання.

«Разом із МОН упроваджуємо принцип «Гроші ходять за студентом» — уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту. Це революційний крок для української системи вищої освіти. Цього року вступники вперше зможуть отримати державний грант для оплати контракту в університеті — від 15 тис. гривень і більше щорічно протягом навчання», — написав Федоров.

«Кошти нараховуватимуть через Дію, щоб процес був простим та зрозумілим», — додав віцепрем’єр.

При цьому він зазначив, що студенти, які вступили на бюджетну форму навчання, як і раніше, отримуватимуть повне фінансування від держави.

«Система державних грантів трансформує підхід до освіти серед як студентів, так і навчальних закладів. Раніше під час вибору спеціальності вступник орієнтувався на наявність бюджетних місць, адже не завжди сімʼя могла оплатити навчання на контракті. І навіть якщо дитина мріяла стати журналістом, йшла навчатися на маркетолога, адже там пройшла на бюджет. Грант — це свобода вибору спеціальності для дитини», — пояснив Федоров.

За його словами, для навчальних закладів нова система стане стимулом для поліпшення умов навчання, аби привабити більше студентів.

Федоров підкреслив, що такий підхід уже давно працює у передових країнах, зокрема США.

«Ми проаналізували досвід країн-лідерів та починаємо працювати за такою системою в Україні», — резюмував віцепрем’єр.