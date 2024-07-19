У роботі Нової пошти, Vodafone, Sense Bank і Monobank сталися збої

Про це повідомляють пресслужби компаній.
Нова пошта
Пресслужба Нової пошти повідомляє, що через деякі програмні оновлення стався технічний збій в роботі системи з обслуговування клієнтів.
У компанії запевнили, що причини технічного збою вже з’ясовані. Там пообіцяли відновити роботу найближчим часом.
Згодом Нова пошта відновила свою роботу, а саме всіх клієнтських систем та сервісів.
Vodafone
З самого ранку в роботі мобільного оператора Vodafone фіксувалися проблеми — користувачі скаржилися на проблеми зі зв’язком, а також не могли здійснити виклик.
Уже близько 09:40 ранку зв’язок відновився.
Зауважимо, що сама компанія не коментувала збої в роботі.
Sense Bank
Пресслужба Sense Bank заявляє, що в роботі банку фіксуються технічні проблеми, зокрема у відображенні продуктів, карток та рахунків, переказах та обміну валют, оплаті послуг, покупці облігацій та автоцивілки, відкритті депозитів та кредитів, збірці та довідки.
«Ми активно працюємо над відновленням усіх сервісів і докладаємо максимум зусиль, щоб повернути їх до ладу якнайшвидше», — йдеться у повідомленні.
Monobank
У роботі українського банку Monobank також стався збій — користувачі скаржаться, що не можуть створити «банку» для заощаджень.
Зокрема, сам банк не коментував збої в роботі.
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